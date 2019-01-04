الإصابة تحرم حارس الإسماعيلي من مواجهة الداخلية

خرج محمد فوزي حارس الإسماعيلي من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية يوم السبت في لقاء مؤجل من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

وأعلن سيدومير يانوفسكي الروماني مدرب الفريق القائمة التي تتجه إلى القاهرة لمواجهة الداخلية في الثانية والنصف عصر السبت والتي خرج منها فوزي بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة.

واختار يانوفسكي في حراسة المرمى محمد مجدي وأيمن رجب.

وفي الدفاع ريتشارد بافور ومحمد مجدي ومحمود متولي وباهر المحمدي وطارق طه ومحمد هاشم.

وفي وسط الملعب القائد حسني عبد ربه وعماد حمدي وعمر الوحش ولسعد الجزيري ومحمد الضرف وعبد الرحمن مجدي وكريم بامبو.

ويحمل لواء الهجوم بينسون شيلونجو الناميبي وكريستوفر ميندوجا الكاميروني وشكري نجيب.

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 16 نقطة بعد خوضه 14 لقاء.