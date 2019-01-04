مياتوفيتش: بيل ليس قائدا للأسف

يرى بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق أن جاريث بيل لاعب الأول لا يتمتع بشخصية قيادية تجعله خليفة كريستيانو رونالدو في الفريق.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال مياتوفيتش، مسجل هدف تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 1997-1998 أمام يوفنتوس، خلال حواره مع إذاعة كادينا سير الإسبانية:"مؤسف أمر بيل. أحبه، لكنه أبعد ما يكون عن قيادة فريق مثل ريال مدريد بعد رحيل رونالدو. إصاباته المتكررة مقلقة".

وانتقد مياتوفيتش قرارات سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد في لقاء الفريق يوم الخميس أمام مضيفه فياريال الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2 في الدوري.

وواصل المونتينجري الذي لعب لمنتخب يوغوسلافيا في التسعينات "حين يبدأ لاعب مباراة ويشعر أنه جيد، دعه يكمل. إذا طلب استبداله، فليكن، لكن لو لم يطلب، لا أدري لم تخرجه. تغيير لوكا مودريتش كان خاطئا ولا أتفهم تغيير توني كروس أيضا".

واستمر "مشاهدة ريال مدريد في العام الحالي صعبة، كانوا جيدين في الشوط الأول وحين اعتقدنا أنهم ماضون في طريقهم، كان الشوط الثاني كارثيا".

ويعتقد مياتوفيتش أن النادي الملكي سيكمل موسمه بنفس قائمة اللاعبين "أظن أن الفريق لن يبرم تعاقدات جديدة. من الصعب الحصول على لاعب قادر على تقديم أداء طيب".

واختار سولاري إخراج مودريتش من الملعب والنتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد وبعد إدراك فياريال للتعادل استبدل كروس بفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري مبتعدا بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر.