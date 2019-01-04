صلاح وفان دايك وفيرمينو وكلوب مرشحون لجوائز الأفضل في ديسمبر بالدوري

الجمعة، 04 يناير 2019 - 15:39

كتب : نادر عيد

صلاح

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 7 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر ديسمبر المنصرم.

ويتنافس محمد صلاح نجم مصر مع فيرجيل فان دايك زميله في ليفربول وإدين هازارد (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وهيونج مين سون (توتنام) وفيليبي أندرسون (وست هام يونايتد) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) على نيل الجائزة.

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وشارك صلاح، أفضل لاعب وهداف البطولة في الموسم الماضي، في 7 مباريات مع ليفربول خلال ديسمبر سجل فيها 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

واشتعلت البطولة بسقوط ليفربول لأول مرة في الموسم الحالي بالخسارة يوم الخميس أمام مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 2-1.

ويتصدر ليفربول البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن سيتي.

أما الهدف الأفضل خلال الشهر الأخير من العام الفائت فيتنافس عليه 7 لاعبين هم أندروس تاونسند (كريستال بالاس) وبيير أوباميانج (أرسنال) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وجوزيه هوليباس (واتفورد) وكريستيان إريكسن (توتنام) وفيكتور كاماراسا (كارديف سيتي) وهاري كين (توتنام).

وينافس تاونسند بهدفين وليس واحدا، الأول أحرزه أمام بيرنلي والثاني سجله ضد مانشستر سيتي.

وهدف فيرمينو المرشح هو الثاني له في مباراة ليفربول أمام أرسنال التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 5-1.

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وهناك 5 مرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب هم يورجن كلوب (ليفربول) وماوريسيو بوتشيتينو (توتنام) وماوريتزيو ساري (تشيلسي) ونونو سانتو (ولفرهامبتون) ومانويل بيلليجريني (وست هام).

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي

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