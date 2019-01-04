اتحاد الكرة يفاضل بين 4 حكام لقمة الترجي والإفريقي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 01:37

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أسماء 4 حكام مرشحين لإدارة مباراة القمة بين الترجي والإفريقي بالدوري التونسي بعد غد الأحد.

وأوضح عبد الفتاح عبر برنامج "اللعيب" "القائمة الدولية تضم 8 حكام، أربعة منهم متواجدون الآن في السعودية بمعسكر تدريبي استعدادا لمنافسات دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف "يضم هذا المعسكر كلا من جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور، لذا سنختار من الرباعي المتواجد في مصر، وهم محمد معروف ومحمد عادل ومحمد الحنفي وإبراهيم نور الدين".

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وأشار "تلقينا خطابا من الاتحاد التونسي أمس الخميس يطلب فيه طاقم مصري لإدارة مباراة الترجي والإفريقي فهي الديربي الأهم والأقوى في تونس، مثل لقاء الأهلي والزمالك في مصر".

وأكد عصام عبد الفتاح أنه سيعلن، اليوم الجمعة، أسماء الطاقم الذي سيدير القمة التونسية.

في الدوري جهاد جريشة

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