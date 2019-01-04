عبد الفتاح: حكم الأهلي وبيراميدز؟ الأجنبي يضمن 50% من عوامل النجاح

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الطاقم الصربي الذي سيدير لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري مساء الجمعة على درجة عالية من الكفاءة.

وصرح عبد الفتاح عبر برنامج "اللعيب": "الحكام الأربعة شاركوا في إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بين ليفربول وريال مدريد، أي أنهم على درجة كبيرة من الكفاءة ويتمتعون بثقة الاتحاد الأوروبي".

وأوضح "حكم الساحة أدار مباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ومباراة بالدوري السعودي الموسم الماضي، وكان حكما رابعا في أحد مباريات نفس البطولة للموسم الجاري".

وأشار رئيس لجنة الحكام: "خاطبنا 9 دول أوروبية لاستقدام حكم أجنبي للقاء الأهلي وبيراميدز، وواجهنا صعوبة كبيرة بسبب ارتباط الكثيرين بأعياد الكريسماس".

وأتم عصام عبد الفتاح: "أي شيء سهل مع الحكام الأجانب، ستسود الروح الرياضية والاحترام الكبير لطاقم التحكيم، لنكن واقعيين هذه حقيقة.. الحكم الأوروبي تتوفر له 50% من عوامل النجاح قبل المباراة".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.