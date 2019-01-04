سولاري: توجب علينا أن نقتل المباراة.. ونزلة برد سبب خروج مودريتش

الجمعة، 04 يناير 2019 - 01:25

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري

تحسّر سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على فقدان نقطتين على أرض فياريال بملعب لا سيراميكا، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال بهدفين لمثليهما، ليبتعد عن برشلونة المتصدر بـ7 نقاط كاملة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – فرصتان محققتان ونجاة من إصابة في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي بالفيديو - كازورلا يتخطى آلامه ويعكر عام ريال مدريد بتعادل مثير كومباني: لم أقصد إيذاء صلاح

وقال سولاري بعد المباراة: "لقد امتلكنا المباراة بين أيدينا، توجب علينا قتل المباراة. لقد ضغطوا علينا في النهاية وأدركوا التعادل، ضغطوا كثيرا، كانوا يلعبون على ملعبهم وقد احتاجوا النقاط، استغلوا خروج بيل وضغطوا علينا بقوة كبيرة".

جاريث بيل خرج بين الشوطين، وسولاري شرح إصابة اللاعب الويلزي: "بيل تعرض لكدمة وكذلك عانى من حمل زائد ولم يستطع مواصلة المباراة".

كما علل سحب لوكا مودريتش وإقحام فيدي فالفيردي: "مودريتش أعطى كل شيء، ولكنه كان يعاني من نزلة برد قبل المباراة، وقد أخرج كل الطاقة التي يملكها، بذل مجهودا كبيرا ولعب مباراة عظيمة. وفالفيردي بدوره عندما دخل أعطانا الطاقة والسيطرة، نحن سعداء بمساهمة الشباب".

وكالعادة تلقى سولاري سؤالا اعتياديا عن إيسكو الذي كان التغيير الأول بدخوله بدلا من بيل: "إيسكو لعب مباراة جيدة للغاية، أنا سعيد بمستواه. إنه لاعب عظيم، ولكنه واحد من ضمن القائمة، كل اللاعبين يستحقون أن يحظوا بالاحترام، سواء قدّموا الكثير للنادي في الماضي، أو سيقدمونه في المستقبل".

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني سولاري

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة يفاضل بين 4 حكام لقمة الترجي والإفريقي ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح: حكم الأهلي وبيراميدز؟ الأجنبي يضمن 50% من عوامل النجاح ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 4 يناير 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
سولاري: توجب علينا أن نقتل المباراة.. ونزلة برد سبب خروج مودريتش ساعة | أوروبا
الأهلي وبيراميدز – من أجل البحث عن 3 أشياء ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – فرصتان محققتان ونجاة من إصابة في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية 4 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

قد ينال إعجابك