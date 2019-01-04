سولاري: توجب علينا أن نقتل المباراة.. ونزلة برد سبب خروج مودريتش

تحسّر سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على فقدان نقطتين على أرض فياريال بملعب لا سيراميكا، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال بهدفين لمثليهما، ليبتعد عن برشلونة المتصدر بـ7 نقاط كاملة.

وقال سولاري بعد المباراة: "لقد امتلكنا المباراة بين أيدينا، توجب علينا قتل المباراة. لقد ضغطوا علينا في النهاية وأدركوا التعادل، ضغطوا كثيرا، كانوا يلعبون على ملعبهم وقد احتاجوا النقاط، استغلوا خروج بيل وضغطوا علينا بقوة كبيرة".

جاريث بيل خرج بين الشوطين، وسولاري شرح إصابة اللاعب الويلزي: "بيل تعرض لكدمة وكذلك عانى من حمل زائد ولم يستطع مواصلة المباراة".

كما علل سحب لوكا مودريتش وإقحام فيدي فالفيردي: "مودريتش أعطى كل شيء، ولكنه كان يعاني من نزلة برد قبل المباراة، وقد أخرج كل الطاقة التي يملكها، بذل مجهودا كبيرا ولعب مباراة عظيمة. وفالفيردي بدوره عندما دخل أعطانا الطاقة والسيطرة، نحن سعداء بمساهمة الشباب".

وكالعادة تلقى سولاري سؤالا اعتياديا عن إيسكو الذي كان التغيير الأول بدخوله بدلا من بيل: "إيسكو لعب مباراة جيدة للغاية، أنا سعيد بمستواه. إنه لاعب عظيم، ولكنه واحد من ضمن القائمة، كل اللاعبين يستحقون أن يحظوا بالاحترام، سواء قدّموا الكثير للنادي في الماضي، أو سيقدمونه في المستقبل".