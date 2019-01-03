بالفيديو – أليسون يتألق أمام انفراد أجويرو.. وإيديرسون يحرم صلاح من هدف

الخميس، 03 يناير 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

تألق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وحرم سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي من تسجيل هدف محقق في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي اليوم الخميس لمواجهته في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وانطلق رحيم سترلينج مسرعا في هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى أجويرو.

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وحاول أجويرو مرواغة أليسون لكن الحارس البرازيلي تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وبعد ذلك بدقائق تسلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة قوية بيسراه.

لكن تصويبة صلاح مرت لمسها حارس مرمى سيتي إيديرسون ومرت بجوار المرمى ولم تسكن الشباك لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

وبعد ذلك بدقائق سدد فابينيو كرة قوية إثر ركلة ركنية حصل عليها ليفربول وفشل دفاع سيتي في تشتيتها لكن في النهاية نجح دفاع أصحاب الأرض في إبعاد الكرة عن مرماهم.

ليفربول مانشستر سيتي

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