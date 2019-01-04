بالفيديو - فاران يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد منذ عامين

الجمعة، 04 يناير 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

رافاييل فاران - ريال مدريد - فياريال

عاد رافاييل فاران لاعب ريال مدريد لتذوق طعم الشباك مع فريقه، بتسجيله هدف التقدم على فياريال في ملعب لا سيراميكا بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

فاران تلقى كرة عرضية من توني كروس، وأطلق كرة رأسية أهدت فريقه التقدم للمرة الأولى في المباراة.

هدف فاران هو الأول له بقميص ريال مدريد منذ 4 يناير 2017، إذ سجل وقتها هدفا في انتصار فريقه على إشبيلية 3-0 بكأس ملك إسبانيا، ليعود للتسجيل مع الميرنجي بعد غياب عامين إلا يوم واحد بالتمام والكمال.

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إلا أن فاران سجّل هدفا خلال ذلك الصيام مع منتخب بلاده فرنسا، وكان ثمينا للغاية، إذ ساهم في فوز الديوك على أوروجواي بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس العالم 2018.

الهدف هو الثالث لـ فاران في مسيرته بالدوري الإسباني، إذ سجّل للمرة الأخيرة في المسابقة المحلية بشباك ريال بيتيس يوم 15 أكتوبر 2016.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني

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