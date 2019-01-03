بالفيديو - هل تذكرون كازورلا؟ فياريال يصدم ريال مدريد بهدف مبكر وبنزيمة يرد

شهدت مباراة فياريال وريال مدريد هدفين مبكرين منذ الدقائق الأولى، خلال المباراة المؤجلة المقامة على ملعب لا سيراميكا بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

سانتي كازورلا الدوري الإسباني السابق سجّل الهدف الأول بصورة رائعة في الدقيقة الرابعة، تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يقدر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على التصدي لها.

الهدف هو الأول للاعب وسط أرسنال السابق في منافسات الدوري الإسباني منذ 23 أبريل 2012 بقميص مالاجا في شباك أوساسونا.

إلا أن تعادل ريال مدريد لم يتأخر، وسُجل بواسطة كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة بضربة رأسية بعد عرضية من لوكاس فاسكيز.