انتهت في إسبانيا - فياريال (2) - (2) ريال مدريد.. كازورلا يعرقل العاصميين

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.82 فياريال يدرك التعادل بواسطة سانتي كازورلا بضربة رأسية قاتلة

ق.66 لوكاس فاسكيز يهدر انفرادا صريحا بلحارس سيرخيو أسينخو

ق.64 التغيير الثاني لريال مدريد: خروج لوكا مودريتش ودخول فيدي فالفيردي

بداية الشوط الثاني

التغيير الأول لريال مدريد: خروج جاريث بيل بين الشوطين ودخول إيسكو

نهاية الشوط الأول

ق.20 رافاييل فاران يتقدم لريال مدريد بالهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية توني كروس

ق.7 كريم بنزيمة يدرك التعادل بضربة رأسية ليعيد ريال مدريد سريعا للمباراة

ق.4 سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لـ فياريال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.3 صامويل تشوكويزي لاعب فياريال يهدر انفرادا لفريقه بعد تألق من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

انطلاق المباراة

ريال مدريد يتلقى تكريم الممر الشرفي من لاعبي فياريال

انطلاق المباراة بعد دقائق