انتهت في إسبانيا - فياريال (2) - (2) ريال مدريد.. كازورلا يعرقل العاصميين

الخميس، 03 يناير 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - فياريال

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة، يمكنك متابعتها من هنا

.....................................

أخبار متعلقة

تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد أرسنال ينفي رغبته في ضم نافاس.. وتقارير إسبانية تفيد بتمديد تعاقده مع ريال مدريد ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة رسميا – ريال مدريد يضم لاعبا مغربيا على سبيل الإعارة

نهاية المباراة

ق.82 فياريال يدرك التعادل بواسطة سانتي كازورلا بضربة رأسية قاتلة

ق.66 لوكاس فاسكيز يهدر انفرادا صريحا بلحارس سيرخيو أسينخو

ق.64 التغيير الثاني لريال مدريد: خروج لوكا مودريتش ودخول فيدي فالفيردي

بداية الشوط الثاني

التغيير الأول لريال مدريد: خروج جاريث بيل بين الشوطين ودخول إيسكو

نهاية الشوط الأول

ق.20 رافاييل فاران يتقدم لريال مدريد بالهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية توني كروس

ق.7 كريم بنزيمة يدرك التعادل بضربة رأسية ليعيد ريال مدريد سريعا للمباراة

ق.4 سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لـ فياريال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.3 صامويل تشوكويزي لاعب فياريال يهدر انفرادا لفريقه بعد تألق من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

انطلاق المباراة

ريال مدريد يتلقى تكريم الممر الشرفي من لاعبي فياريال

انطلاق المباراة بعد دقائق

ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة يفاضل بين 4 حكام لقمة الترجي والإفريقي ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح: حكم الأهلي وبيراميدز؟ الأجنبي يضمن 50% من عوامل النجاح ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 4 يناير 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
سولاري: توجب علينا أن نقتل المباراة.. ونزلة برد سبب خروج مودريتش ساعة | أوروبا
الأهلي وبيراميدز – من أجل البحث عن 3 أشياء ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – فرصتان محققتان ونجاة من إصابة في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية 4 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

قد ينال إعجابك