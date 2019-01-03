تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد

الضباب يخيّم على مستقبله في ظل تجميده على دكة البدلاء، إلا أن أحدث التقارير تشير إلى أن كيلور نافاس جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد.

كيلور نافاس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

محطة "لاسيكستا" الإسبانية ذكرت أن الحارس الكوستاريكي جدد عقده لعام إضافي في ديسمبر الماضي، ليمتد إلى العام 2021، مع تقاضي 5 ملايين يورو سنويا.

الخطوة قد تغلق الباب في وجه إمكانية رحيله بسوق الانتقالات الشتوية الحالية، على الرغم من أن التجديد كان متفقا عليه من أشهر بالفعل بحسب ما ذكره التقرير.

صحيفة "أس" الإسبانية بدورها ذكرت أن نافاس سيقيّم وضعه في الصيف المقبل، خصوصا لو واصل المدرب سانتياجو سولاري الاعتماد عليه في بطولة الكأس فقط.

نافاس كان الحارس الأساسي الأوحد لـ زين الدين زيدان طوال عامين ونصف من ولاية المدرب الفرنسي، قبل أن يتحوّل ليصير احتياطيا في الدوري تحت قيادة جولين لوبيتيجي، وأساسيا في بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا، تزامنا مع انتداب البلجيكي تيبو كورتوا.

هذا الوضع تغيّر مع قدوم سولاري الذي اعتمد على كورتوا كحارس أساسي في الدوري ودوري أبطال أوروبا، بل لم يشارك نافاس حتى في المباراة السادسة بدور المجموعات أمام سسكا موسكو على الرغم من ضمان ريال مدريد التأهل مسبقا.