تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد

الخميس، 03 يناير 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - ريال مدريد

الضباب يخيّم على مستقبله في ظل تجميده على دكة البدلاء، إلا أن أحدث التقارير تشير إلى أن كيلور نافاس جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد.

كيلور نافاس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

محطة "لاسيكستا" الإسبانية ذكرت أن الحارس الكوستاريكي جدد عقده لعام إضافي في ديسمبر الماضي، ليمتد إلى العام 2021، مع تقاضي 5 ملايين يورو سنويا.

الخطوة قد تغلق الباب في وجه إمكانية رحيله بسوق الانتقالات الشتوية الحالية، على الرغم من أن التجديد كان متفقا عليه من أشهر بالفعل بحسب ما ذكره التقرير.

أخبار متعلقة

أرسنال ينفي رغبته في ضم نافاس.. وتقارير إسبانية تفيد بتمديد تعاقده مع ريال مدريد ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – سيتي ضد ليفربول.. ريال مدريد يعود والمصري أمام الجونة رسميا – ريال مدريد يضم لاعبا مغربيا على سبيل الإعارة

صحيفة "أس" الإسبانية بدورها ذكرت أن نافاس سيقيّم وضعه في الصيف المقبل، خصوصا لو واصل المدرب سانتياجو سولاري الاعتماد عليه في بطولة الكأس فقط.

نافاس كان الحارس الأساسي الأوحد لـ زين الدين زيدان طوال عامين ونصف من ولاية المدرب الفرنسي، قبل أن يتحوّل ليصير احتياطيا في الدوري تحت قيادة جولين لوبيتيجي، وأساسيا في بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا، تزامنا مع انتداب البلجيكي تيبو كورتوا.

هذا الوضع تغيّر مع قدوم سولاري الذي اعتمد على كورتوا كحارس أساسي في الدوري ودوري أبطال أوروبا، بل لم يشارك نافاس حتى في المباراة السادسة بدور المجموعات أمام سسكا موسكو على الرغم من ضمان ريال مدريد التأهل مسبقا.

كيلور نافاس ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – يا الله! صلاح يدخل الشباك والكرة تتمنع على ليفربول أمام سيتي 12 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يعلن قيد بيراميدز لتراوري ولاعبين آخرين 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - فياريال (1) - (0) ريال مدريد.. كازورلا يسجل 12 دقيقة | أوروبا
تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد 15 دقيقة | أوروبا
الأهلي ضد بيراميدز - سمير كمونة لـ في الجول: رمضان أقرب للمشاركة.. ومهاجم الإكوادور ورقة رابحة لحسام 41 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على نيمار ومارسيلو.. فيرمينو يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي في 2018 45 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك