محدّث نهاية قمة إنجلترا - سيتي (2)-(1) ليفربول.. الخسارة الأولى للريدز
الخميس، 03 يناير 2019 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف
ق 90: خطأ قاتل من لوفرين كاد أن يسفر عن هدف لمانشستر سيتي
ق 88: التغيير الثالث لمانشستر سيتي بنزول أوتاميندي بدلا من كومباني
ق 86: التغيير الثاني لمانشستر سيتي بنزول كايل ووكر بدلا من لابورتي
ق 86: التغيير الثالث لليفربول بنزول ستوريدج بدلا من فينالدوم
ق 85: الكرة تخرج من على خط المرمى مرة أخرى وتحرم ليفربول من التعادل
ق 83: صلاح ينفرد ويسدد وإيدرسون ينقذ الكرة ويمنع التعادل
ق 82: أليسون يتألق أمام أجويرو
ق 76: التغيير الثاني لليفربول بنزول شاكيري بدلا من ماني
ق 72: جووووووووول ساني يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي
ق 65: التغيير الأول لمانشستر سيتي بنزول جوندوجان بدلا من ديفيد سيلفا
ق 64: جوووووووووووول فيرمينو يسجل التعادل
ق 62: ماذا أهدرت يا فيرمينو.. المرمى خالي ويهدر فرصة خطيرة لليفربول
ق 56: التغيير الأول لليفربول بنزول فابينو بدلا من ميلنر
ق 52: محاولات من ليفربول لتسجيل التعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 41: جووووووووول مانشستر سيتي يسجل الأول عن طريق سيرجيو أجويرو
ق 40: أليسون يتألق وينقذ هدف مؤكد أمام ساني
ق 31: صلاح يحصل على خطأ بعد تدخل قوي من كومباني عليه
ق 18: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. صلاح يدخل الشباك والكرة تخرج من على الخط
ق 16: محاولة من ليفربول وخطأ من صلاح ضد فيرناندينيو
ق 15: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة
انطلاق المباراة