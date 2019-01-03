محدّث نهاية قمة إنجلترا - سيتي (2)-(1) ليفربول.. الخسارة الأولى للريدز

الخميس، 03 يناير 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

ساني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف

ق 90: خطأ قاتل من لوفرين كاد أن يسفر عن هدف لمانشستر سيتي

ق 88: التغيير الثالث لمانشستر سيتي بنزول أوتاميندي بدلا من كومباني

ق 86: التغيير الثاني لمانشستر سيتي بنزول كايل ووكر بدلا من لابورتي

ق 86: التغيير الثالث لليفربول بنزول ستوريدج بدلا من فينالدوم

ق 85: الكرة تخرج من على خط المرمى مرة أخرى وتحرم ليفربول من التعادل

ق 83: صلاح ينفرد ويسدد وإيدرسون ينقذ الكرة ويمنع التعادل

ق 82: أليسون يتألق أمام أجويرو

ق 76: التغيير الثاني لليفربول بنزول شاكيري بدلا من ماني

ق 72: جووووووووول ساني يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي

ق 65: التغيير الأول لمانشستر سيتي بنزول جوندوجان بدلا من ديفيد سيلفا

ق 64: جوووووووووووول فيرمينو يسجل التعادل

ق 62: ماذا أهدرت يا فيرمينو.. المرمى خالي ويهدر فرصة خطيرة لليفربول

ق 56: التغيير الأول لليفربول بنزول فابينو بدلا من ميلنر

ق 52: محاولات من ليفربول لتسجيل التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 41: جووووووووول مانشستر سيتي يسجل الأول عن طريق سيرجيو أجويرو

ق 40: أليسون يتألق وينقذ هدف مؤكد أمام ساني

ق 31: صلاح يحصل على خطأ بعد تدخل قوي من كومباني عليه

ق 18: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. صلاح يدخل الشباك والكرة تخرج من على الخط

ق 16: محاولة من ليفربول وخطأ من صلاح ضد فيرناندينيو

ق 15: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة

انطلاق المباراة

في إنجلترا ليفربول مانشستر سيتي

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