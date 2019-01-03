التشكيل - ريال مدريد يستعيد كاسيميرو في أولى مواجهات 2019 أمام فياريال

عاد البرازيلي كارلوس إنريك كاسيميرو للتشكيل الأساسي للريال مدريد، في مواجهة فياريال على ملعب لاسيراميكا، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

كاسيميرو يعود للتشكيلة الأساسية بعد أن غاب عنها منذ 11 نوفمبر 2018، عندما خرج مصابا في مواجهة سيلتا فيجو إثر إصابة بالكاحل، غيّبته عن فريقه حتى ظهوره كبديل مرتين خلال كأس العالم للأندية.

لاعب الوسط البرازيلي يستغل إصابة ماركوس يورنتي الذي أصيب بعد أن هيمن على هذا المركز طوال فترة غياب كاسيميرو.

ريال مدريد يدخل المباراة منقوصا من جناحه الشاب ماركو أسينسيو بسبب الإصابة، ومهاجمه ماريانو دياز، فيما يظل إيسكو ألاركون على مقاعد البدلاء ويتواصل غيابه عن التشكيل الأساسي لمباريات الدوري تحت قيادة سانتياجو سولاري.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - جاريث بيل

دكة البدلاء: كيلور نافاس - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو ريجيلون - داني سيبايوس - إيسكو ألاركون - فيدي فالفيردي - فينيسيوس جونيور

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: سيرخيو أسينخو

الدفاع: ميجيل لايون - ألفارو جونزاليس - فيكتور رويز - جاومي كوستا

الوسط: خافي فويجو - بابلو فورنالس - سانتي كازورلا - سانتي كاسيريس - صامويل تشوكويزي

الهجوم: جيرارد مورينو

دكة البدلاء: أندريس فيرنانديز - فونيس موري - ألفونسو بيدرازا - مانو مورلانيس - مانو تريجيروس - كارل توكو إيكامبي- كارلوس باكا