مران الزمالك – فقرة بدنية وأخرى تكتيكية.. وعودة مدبولي استعدادا للاتحاد

أدي لاعبو نادي الزمالك تدريباتهم اليوم الخميس علي ملعب عبد اللطيف ابورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري.

وبدأ المران بفقرة تأهيلية وبدنية، وقام اللاعبون بأدائها تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز الفني المعاون.

وعقب تلك الفقرة، أدي اللاعبون فقرة خططية قام خلالها جروس بتدريب اللاعبين علي بعض الجمل الفنية التكتيكية.

وشهد المران عودة أحمد مدبولي في التدريبات، إذ لم يشارك خلال اليومين السابقين بسبب أداءه امتحانات منتصف العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.