محدّث انتهت في الدوري – المصري (0) الجونة (2) نهاية المباراة

الخميس، 03 يناير 2019 - 18:45

كتب : FilGoal

محمد كوفي - المصري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – سيتي ضد ليفربول.. ريال مدريد يعود والمصري أمام الجونة المصري يعلن عبر في الجول حل مشكلة القيد "ثلاثي قائمة الانتظار يدخل قائمة لقاء الجونة" البدري: تركي آل الشيخ أحدث حالة إيجابية في الدوري المصري.. وسينجح بمنصبه الجديد المصري: 4 سم تهدد استمرار بانسيه.. وإسلام عيسى مستمر

نهاية المباراة

ق. 63 أحمد ياسر وعبد الناصر دي ماريا يشاركان بدلا من مصطفى مارسيلو وأحمد عبد الموجود "جودة".

عبد الله بيكا يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من عمرو موسى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 25 جووول ثاني للجونة عن طريق لؤي وائل.

ق. 9 جووول أول للجونة عن طريق إسلام رشدي.

بداية المباراة

في الدوري المصري الجونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – يا الله! صلاح يدخل الشباك والكرة تتمنع على ليفربول أمام سيتي 8 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يعلن قيد بيراميدز لتراوري ولاعبين آخرين 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - فياريال (0) - (0) ريال مدريد.. الشوط الأول 9 دقيقة | أوروبا
تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد 12 دقيقة | أوروبا
الأهلي ضد بيراميدز - سمير كمونة لـ في الجول: رمضان أقرب للمشاركة.. ومهاجم الإكوادور ورقة رابحة لحسام 37 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على نيمار ومارسيلو.. فيرمينو يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي في 2018 41 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك