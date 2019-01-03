شيلونجو: سعيت للانضمام إلى الإسماعيلي.. زملائي الجدد ساهموا في سرعة اندماجي

قال بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إنه سعى للانضمام إلى الفريق بسبب جماهيريته الكبيرة، مشيرا إلى أن زملائه الجدد كانوا رائعين وأحسنوا استقباله ما ساهم في سرعة اندماجه معهم.

وصرح شيلونجو للصحفيين قائلا :"سعيت للانضمام إلى صفوف الفريق نظرا لجماهيريته الكبيرة".

وأضاف "جماهير الفريق كان لها دور كبير في الفوز ضد المقاولون عندما ساندت اللاعبين عندما تقدم المنافس بهدف".

وواصل "لاعبو الفريق رائعون، وأحسنوا استقبالي ما ساهم في سرعة اندماجي معهم وظهر ذلك جليا خلال المباراة".

وأتم "القادم سيكون أفضل لي وللفريق".

وانضم صاحب الـ26 عاما خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية قادما من سموحة، وسجل هدفا ضد المقاولون العرب.