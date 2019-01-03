باولو: أهلي جدة أراد ضمي.. وأتمنى مواجهة راموس ومزاملة رونالدو واللعب مع مورينيو

قال حسام باولو مهاجم الداخلية إن وكيل أعماله أبلغه برغبة أهلي جدة في التعاقد معه لكنه احترم توقيعه مع سموحة، وذلك في تصريحاته لقناة "أون سبورت".

وصرح باولو قائلا: "بعد الانتقال من الداخلية إلى سموحة، أبلغني وكيل أعمالي برغبة أهلي جدة في ضمي، ولكنني احترمت توقيعي للنادي السكندري".

وأضاف: "تلقيت العرض في نفس الوقت الذي انتقل فيه كهربا إلى الدوري السعودي".

وأشار: "انتقالي إلى الزمالك ببلوغي 32 عاما كان خطوة صعبة، لقد حذرني فرج عامر رئيس نادي سموحة كثيرا وقال لي أنه ربما لا أحصل على فرصتي مع الفريق الأبيض".

وواصل: "تعرضت لظلم مع الزمالك فلم أحصل على حقي ولم أشارك كثيرا رغم أنني سجلت في الإنتاج الحربي والتعدين وأول مباراة للفريق في إفريقيا، وشعرت أن الأمور لن تسير على ما يرام بعد الاستغناء عن المدرب محمد حلمي".

واستطرد: "أنهيت الموسم الماضي مع المقاولون العرب وجلست في بيتي ولم يكلمني أحد من الزمالك للانتظام في فترة الإعداد ثم تفاوض نادي الداخلية للتعاقد معي وتدربت معه أسبوعا قبل انطلاق الموسم لذا كانت مشاركتي متدرجة في الجولات الأولى من الدوري".

وأجاب حسام باولو عن عدد من الأسئلة على النحو التالي:"اللعب ضد سيرخو راموس أم جيرارد بيكيه؟ راموس، مزاملة كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي؟ رونالدو، فريقي المفضل؟ ريال مدريد، تمثيل ريال مدريد أم برشلونة؟ ريال مدريد".

وأتم "لاعب أتمنى اللعب بجانبه؟ محمد صلاح".

وشارك باولو مع الداخلية خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.