سولشاير: أريد الاستمرار كمدرب يونايتد.. ولما لا نحقق 4 انتصارات أخرى كما فعل فيرجسون؟

الخميس، 03 يناير 2019 - 14:00

كتب : FilGoal

سولشاير

وتحدث سولشاير عقب المباراة مع شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "بالطبع لا أريد الرحيل، لا أرغب في ذلك".

وأضاف "إنها مجموعة رائعة من اللاعبين والأجواء رائعة للغاية، إنها المباراة التالية ثم التي تليها فالتي تليها، وأقوم بوظيفتي ما دمت هنا".

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وتابع "الرقم الذي حققته؟ سيكون في الكتب لكنه ليس شيئا أفكر فيه، أفكر فقط في المباراة المقبلة لأنه إن فزت 4 مباريات على التوالي، يمكنك أن تفوز بـ4 آخرين مع هذا النادي، إنه تحد وهذا المستوى نحن معروفون به".

وواصل "سير أليكس فيرجسون اعتاد أن يتحدانا من أجل هذه الانتصارات المتتالية، وبالطبع حينما تفوز بـ4 فأنت بإمكانك أن تكرر ذلك الأمر وتفكر فيه".

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي مع سولشاير لتكون تلك أول مرة لمدرب جديد لمانشستر يونايتد ينتصر في أول 4 مباريات له منذ سير مات باسبي.

وتحدث سولشاير عن دور راشفورد مع جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات سكاي قائلا: "المدافعون يركلون راشفورد ويعترضون طريقه، إنه يحاول ضرب الكرة بالرأسيات، يفوز ويتحدى ويركض، إنه سيصبح رقم 9 من طراز رائع للغاية بكل تأكيد".

وواصل "لكن أيضا لدينا روميلو لوكاكو، لذا في بعض الأحيان قد يلعب راشفورد على اليمين وتارة على اليسار، وأحيانا في العمق، سيحصل على عدد كاف من المباريات".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس و6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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