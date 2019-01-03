تقرير - تشيلسي يرغب في ضم مهاجم بورنموث.. ويبحث عن مدافع

الخميس، 03 يناير 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

كالوم ويلسون

يرغب نادي تشيلسي في الحصول على خدمات كالوم ويلسون مهاجم بورنموث وكذلك ضم مدافع آخر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

كالوم ويلسون

النادي : بورنموث

تشيلسي

ويسعى النادي اللندني لتعزيز خط هجومه وإعادة بناءه من جديد خاصة بعد الانتقادات الموجهة لألفارو موراتا وأوليفيه جيرو مهاجمي الفريق.

وتعادل تشيلسي سلبيا مع ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء. ويعد هذا هو التعادل السلبي الثالث للزرق هذا الموسم.

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وسجل تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال 21 مباراة 38 هدفا واستقبل 16 آخرين.

وانضم ويلسون إلى بورنموث قادما من كوفنتري بمبلغ 3.7 مليون يورو عام 2014، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك ويلسون صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويمتلك النادي اللندني في خط دفاعه كل من أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وديفيد لويز وجاري كاهيل في مركز قلب الدفاع، وقد يرحل الأخير مجانا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري حسب تقارير ما يدفع الزرق للتفكير في ضم مدافع جديد.

كالوم ويلسون الدوري الإنجليزي الممتاز

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