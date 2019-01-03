ماركا: إيفرتون مهتم بضم مالكوم من برشلونة

يستعد نادي إيفرتون للتحرك من أجل ضم مالكوم جناح برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

مالكوم فيليبي النادي : برشلونة برشلونة

وقال التقرير إن اللاعب الذي لم يشارك سوى في 97 دقيقة بالدوري الإسباني منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من بوردو. وأبدى النادي الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب.

وألمح تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يفكر بعد في مستقبل اللاعب، في حين أن مالكوم يرغب في الاستمرار هذا الموسم في مع كتيبة كامب نو والقتال من أجل فرصته.

وضم إيفرتون خلال السوق الصيفية الماضية كل من ييري مينا وأندري جوميز ولوكاس دينييه من برشلونة.

وانضم مالكوم صاحب الـ21 عاما إلى برشلونة قادما من بوردو بعد سباق مع روما بمبلغ 41 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الجناح البرازيلي خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.