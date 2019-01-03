زيكو: لا يمكن مقارنة ميسي ببيليه

الخميس، 03 يناير 2019 - 10:18

كتب : FilGoal

بيليه

يضع زيكو نجم البرازيل السابق ومدرب كاشيما أنتلرز الياباني الأيقونة بيليه في منزلة أعلى من جميع لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال زيكو في حوار مع قناة أومني سبورت حين سئل عن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة:"ميسي قريب من دييجو مارادونا. هذا يعني، في رأيي، أنه لا يمكن مقارنته ببيليه. لازلت أعتبر مارادونا أفضل من ميسي. أما بيليه، لا. بيليه كانت لديه كل المقومات والخصائص التي لابد أن تكون في لاعب كرة القدم".

وواصل نجم البرازيل في الثمانينات "حين خلقه الرب، وضع فيه كل مهارة يحتاجها لاعب الكرة، السرعة والقوة والمهارة والقدرة على التسديد وضربات رأس مميزة والمراوغة".

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واستمر زيكو "ميسي لديه تقريبا كل شيء، لكنه لم يفز بكأس العالم مثل بيليه. هذا يعني الكثير. مارادونا لعب في نفس الحقبة التي لعبنا فيها ودائما كان هناك لاعبا في ظهره. مارادونا قدم الكثير للأندية التي لعب لها وكذلك ميسي، وبالنسبة للأرجنتين مارادونا كان بطلا للعالم".

وأردف "دائما كان مارادونا مؤثرا في البطولات الكبرى، وفي وقت لم تكن فيه الأرجنتين تضم نجوما كثيرة، بعكس اليوم، لديها العديد من لاعبين مميزين ينشطون في أكبر أندية أوروبا. أعتقد أنه لم يلعب في فريق مثل الذي لعب معه ميسي في برشلونة اليوم. لم يكن معه جيرار بيكيه وأندريس إنييستا ولويس سواريز وشابي هيرنانديز ونيمار بجواره".

ويستمر الجدل والنقاش عن أفضل لاعب في التاريخ.. بيليه ببطولاته؟ مارادونا بقدراته؟ أم ميسي بأهدافه وتتويجاته؟

بيليه ميسي مارادونا

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