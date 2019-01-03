ساري: لم أعلم شيئا عن مفاوضات تشيلسي مع بوليسيتش

الخميس، 03 يناير 2019 - 10:02

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش

كشف ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي أن لا دخل له في مفاوضات النادي لانتداب لاعبين مشيرا إلى تفاجئه بتعاقد الفريق مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش قادما من دورتموند.

كريستيان بوليسيتش

النادي : بوروسيا دورتموند

تشيلسي

وقال الإيطالي في تصريحات لشبكة بي.بي.سي البريطانية يوم الأربعاء:"لم أعلم شيئا عن بوليسيتش حتى يوم أمس. سألوني عن رأيي منذ شهر. رأيي كان إيجابيا واليوم علمت أن الصفقة تمت لكنني لم أكن على دراية بالأمر".

وواصل مدرب نابولي السابق "لست مسؤولا عن السوق، علي التركيز على المباريات، ألعب كل 3 أيام. أستطيع فقط الإدلاء برأيي للنادي".

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وتعاقد تشيلسي مع الجناح بوليسيتش (20 عاما) مقابل 64 مليون يورو. وسيكمل اللاعب الموسم مع دورتموند على سبيل الإعارة ومن ثم يرتدي القميص الأزرق في الموسم المقبل.

وتعثر تشيلسي يوم الأربعاء على ملعبه بالتعادل أمام سوثامبتون بدون أهداف ليبتعد الفريق أكثر عن أهل القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر.

تشيلسي بوليسيتش

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