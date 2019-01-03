جوارديولا: كلوب مذهل

الخميس، 03 يناير 2019 - 09:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - يورجن كلوب

يدرك جيدا جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صعوبة مواجهة يوم الخميس أمام ضيفه ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب أحد أفضل المدربين كما يراه الأول.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"قبل كل شيء، إنه مدرب مذهل. علاقتي به جيدة وفريقه دائما يلعب بشكل جيد".

وواصل مدرب برشلونة السابق "لا أحصي كم مرة فزت على مدربين لأعتقد أنني مميز بذلك. الفريقان يتواجهان، أهزمه، يهزمني. أفوز ببطولات وهو كذلك. أهنئه حين يهزمني وأمضي قدما".

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ويستضيف ملعب الاتحاد نزالا جديدا بين جوارديولا وكلوب اللذين لطالما كانت مواجهتهم حافلة بالإثارة والندية.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن سيتي حامل اللقب.

طالع تاريخ مثير لمواجهات جوارديولا وكلوب.

جوارديولا كلوب

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