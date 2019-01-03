كومباني: لقاء سيتي وليفربول لا يحدد المتوج.. لا أفكر ماذا سنفعل إذا خسرنا

يرى فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي أن الطريق لا يزال طويلا حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك لا يعتقد أن مواجهة فريقه لليفربول يوم الخميس ستحدد البطل بنسبة كبيرة.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"تغلبنا على فارق 8 نقاط في ست مباريات من قبل. لا أعيش مع هذا السيناريو في رأسي، لا أفكر ماذا سنفعل إذا خسرنا. أعدكم من الآن، حين تكون متخلفا بفارق 10 نقاط، فجأة، إن كنت خلف المتصدر مباشرة، يتطلب الأمر أن يمر المنافس بشهر سيء. حينها ستعود".

وواصل "سهل للجميع أن يفترض كل شيء يعتمد على هذه المباراة. ربما أنا من قلائل لا يوافقون ذلك الرأي، بسبب حقيقة بسيطة وهي أننا خضنا 3 مباريات فقط بشكل سيء. هكذا ابتعدنا. يتطلب الأمر أن يتعثر المنافسون في 3 مباريات، وإذا لعبنا بمستوانا المعتاد، سنعود".

واستمر كومباني البالغ عمره 32 عاما "أريد الفوز لأن فرصتنا ستصبح أفضل. طالما نحن في مستوانا سنواصل المنافسة أيا كانت النتيجة".

ويحتاج سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي للفوز حين يستضيف ليفربول في ملعب الاتحاد لتذليل فارق السبع نقاط بينهما.

ويتصدر ليفربول البطولة بينما يحتل سيتي المركز الثالث.