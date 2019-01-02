رسميا – اتحاد جدة يضم الحارس التاريخي لجريميو.. دولي برازيلي سابق

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن انتداب مارسيلو جروهي من جريميو البرازيلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الحارس البرازيلي المخضرم وقّع على عقد لـ3 سنوات ونصف مع الفهود الذين يواصلون تدعيم صفوفهم في السوق الشتوية.

جروهي (31 عاما) يمتلك مسيرة حافلة مع جريميو الذي انضم إلى صفوفه عام 2000، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2005.

الحارس البرازيلي تواجد في القائمة التي وصلت لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2007، قبل أن يساهم بشكل بارز في فوز جريميو بكوبا ليبرتادوريس 2017، ومن ثم الوصول لنهائي كأس العالم للأندية في نفس العام.

الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ينضم لكتيبة النمور 📝 #شتوية_العميد pic.twitter.com/0Kx7gUW5wx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 2, 2019

جروهي يمتلك إجمالا 408 مباراة بحسب ما ذكر نادي الاتحاد، ويبلغ طوله 188 سم.

حارس الاتحاد الجديد يمتلك مباراتين دوليتين مع منتخب البرازيل عام 2015.

جروهي تواجد في قائمة البرازيل بكوبا أمريكا 2015 و2016، إلا أنه لم يظهر في أي مباراة.

الحارس مارسيلو غروهي في دقيقة 🎥🎬#شتوية_العميد pic.twitter.com/zGPd0R2ACr — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 2, 2019

ويعد جروهي هو الصفقة الثالثة للاتحاد في يناير، بعد المهاجم مهند الشنقيطي قادما من أُحُد، وسيكو سانوجو لاعب وسط يانج بويز السابق.

الاتحاد عاش وضعا صعبا خلال الدور الأول للدوري السعودي، إذ حقق انتصارا يتيما، ويقبع في المركز 15 –قبل الأخير- برصيد 6 نقاط.