رسميا – اتحاد جدة يضم الحارس التاريخي لجريميو.. دولي برازيلي سابق

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 23:02

كتب : FilGoal

مارسيلو جروهي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن انتداب مارسيلو جروهي من جريميو البرازيلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الحارس البرازيلي المخضرم وقّع على عقد لـ3 سنوات ونصف مع الفهود الذين يواصلون تدعيم صفوفهم في السوق الشتوية.

جروهي (31 عاما) يمتلك مسيرة حافلة مع جريميو الذي انضم إلى صفوفه عام 2000، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2005.

الحارس البرازيلي تواجد في القائمة التي وصلت لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2007، قبل أن يساهم بشكل بارز في فوز جريميو بكوبا ليبرتادوريس 2017، ومن ثم الوصول لنهائي كأس العالم للأندية في نفس العام.

جروهي يمتلك إجمالا 408 مباراة بحسب ما ذكر نادي الاتحاد، ويبلغ طوله 188 سم.

حارس الاتحاد الجديد يمتلك مباراتين دوليتين مع منتخب البرازيل عام 2015.

جروهي تواجد في قائمة البرازيل بكوبا أمريكا 2015 و2016، إلا أنه لم يظهر في أي مباراة.

ويعد جروهي هو الصفقة الثالثة للاتحاد في يناير، بعد المهاجم مهند الشنقيطي قادما من أُحُد، وسيكو سانوجو لاعب وسط يانج بويز السابق.

الاتحاد عاش وضعا صعبا خلال الدور الأول للدوري السعودي، إذ حقق انتصارا يتيما، ويقبع في المركز 15 –قبل الأخير- برصيد 6 نقاط.

مارسيلو جروهي الاتحاد اتحاد جدة الدوري السعودي

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