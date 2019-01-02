محدّث انتهت في إنجلترا – تشيلسي يتعادل مع ساوثامبتون.. ويونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

هدرسفيلد تاون VS بيرنلي (2/1)

نهاية المباراة

أخبار متعلقة

الأهلي ضد بيراميدز - أسامة حسني لـ في الجول: رمضان يشارك من البداية.. وطريقة إيقاف كينو العين لـ في الجول: لم نجتمع بأي مسؤول من الأهلي.. وهذا موعد حسم قرار بيع الشحات الأهلي ضد بيراميدز - محمد فاروق لـ في الجول: رمضان وجيرالدو يشاركان من البداية.. ومراقبة كينو صعبة رسميا – الجونة يعلن ضم 4 صفقات "ثنائي الأهلي ومهاجم الصفاقسي"

ق. 74 بارنيز يضيف الهدف الثاني لبيرنلي.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 40 وود يتعادل لبيرنلي.

ق. 33 مونييه يتقدم لهدرسفيلد تاون بالهدف الأول.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

تشيلسي VS ساوثامبتون (0/0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

بورنموث VS واتفورد (3/3)

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق. 40 التعااادل والإثارة تكتمل بالثالث لبورنموث عن طريق فريزر.

ق. 38 جووووول الثالث سريعا لواتفورد عن طريق سيما.

ق. 37 جووووول التعادل لبورنموث عن طريق ويلسون

ق. 34 أكي يقلص الفارق لبورنموث.

ق. 27 تروي ديني يتألق مجددا ويسجل الثاني.

ق. 14 تروي ديني يسجل الأول لواتفورد.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ولفرهامبتون VS كريستال بالاس (2/0)

نهاية المباراة

ق. 95 جووووول ثاني عن طريق ميليفوجيفيتش.

ق. 83 جوووول أول لكريستال بالاس عن طريق جوردان أيو.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

وست هام VS برايتون (2/2)

نهاية المباراة

ق. 68 أوووول العودة تكتمل بالثاني السريع عن طريق أرناوتوفيتش أيضا.

ق. 66 الأووول لوست هام عن طريق أرناوتوفيتش.

ق. 59 دافي يضيف الثاني لبرايتون.

ق. 56 جووول أول لبرايتون عن طريق ستيفينز.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نيوكاسل VS مانشستر يونايتد (2/0)

نهاية المباراة

ق. 80 جوووووول ثااااني عن طريق راشفورد. بينية من سانشيز يتسلمها داخل المنطقة ويسدد بجانب الحارس.

ق. 63 جوووووول أول عن طريق لوكاكو. مخالفة نفذها راشفورد وتصدى لها الحارس، ليتابعها لوكاكو في المرمى.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

في إنجلترا مانشستر يونايتد تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسين الشحات يوجه رسالة لجمهور الأهلي "أشكركم.. وخير إن شاء الله" 2 ساعة | الدوري المصري
الشحات: أبو تريكة اتصل بي بعد مباراة الترجي.. وأحب طريقة لعب طارق حامد 2 ساعة | الدوري المصري
الشحات: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. ومن يفوز في مواجهة بيراميدز سيكمل المنافسة على الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
الشحات: أملك عرضين من مصر.. ولن ألعب إلا للأهلي خارج العين 3 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات: وقعت مرتين للأهلي قبل انضمامي للعين 3 ساعة | الدوري المصري
الشحات: راموس مدافع عنيد.. وأثبت ذلك في مواجهة محمد صلاح 3 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك