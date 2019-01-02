يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

هدرسفيلد تاون VS بيرنلي (2/1)

نهاية المباراة

ق. 74 بارنيز يضيف الهدف الثاني لبيرنلي.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 40 وود يتعادل لبيرنلي.

ق. 33 مونييه يتقدم لهدرسفيلد تاون بالهدف الأول.

بداية المباراة

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تشيلسي VS ساوثامبتون (0/0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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بورنموث VS واتفورد (3/3)

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق. 40 التعااادل والإثارة تكتمل بالثالث لبورنموث عن طريق فريزر.

ق. 38 جووووول الثالث سريعا لواتفورد عن طريق سيما.

ق. 37 جووووول التعادل لبورنموث عن طريق ويلسون

ق. 34 أكي يقلص الفارق لبورنموث.

ق. 27 تروي ديني يتألق مجددا ويسجل الثاني.

ق. 14 تروي ديني يسجل الأول لواتفورد.

بداية المباراة

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ولفرهامبتون VS كريستال بالاس (2/0)

نهاية المباراة

ق. 95 جووووول ثاني عن طريق ميليفوجيفيتش.

ق. 83 جوووول أول لكريستال بالاس عن طريق جوردان أيو.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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وست هام VS برايتون (2/2)

نهاية المباراة

ق. 68 أوووول العودة تكتمل بالثاني السريع عن طريق أرناوتوفيتش أيضا.

ق. 66 الأووول لوست هام عن طريق أرناوتوفيتش.

ق. 59 دافي يضيف الثاني لبرايتون.

ق. 56 جووول أول لبرايتون عن طريق ستيفينز.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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نيوكاسل VS مانشستر يونايتد (2/0)

نهاية المباراة

ق. 80 جوووووول ثااااني عن طريق راشفورد. بينية من سانشيز يتسلمها داخل المنطقة ويسدد بجانب الحارس.

ق. 63 جوووووول أول عن طريق لوكاكو. مخالفة نفذها راشفورد وتصدى لها الحارس، ليتابعها لوكاكو في المرمى.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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