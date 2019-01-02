الدراويش يقلبون الطاولة.. قطار المقاولون يتوقف عند الإسماعيلي بفضل شيلونجو

6 انتصارات متتالية حققها المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة عماد النحاس، ولكن هذا القطار السريع توقف أخيرا في محطة الإسماعيلية.

الإسماعيلي ينتفض ويحول تأخره أمام أحفاد عثمان أحمد عثمان بهدف إلى فوز بهدفين في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

البداية أتت لصالح المقاولون أصحاب الأرض. أحمد الشيمي تقدم من تسديدة قوية في الدقيقة 18 بعد تمريرة لمحمد طلعت الذي استغل خطأ المدافع محمود متولي في تشتيت الكرة.

ورأسية من باهر المحمدي كادت تتعادل للدراويش في الدقيقة 30 ولكن مرت إلى جوار القائم. بعدها بدقيقة واحدة فقط تصدى القائم الأيسر لتسديدة صاروخية من لسعد الجزيري.

ومع الشوط الثاني كاد محمد طلعت يضاعف النتيجة للمقاولون بعد خطأ محمود متولي في السيطرة على الكرة، ولكن تسديدة الأول ذهبت فوق المرمى بالدقيقة 52.

وفي الدقيقة 56 نجح الدراويش في التعادل إثر عرضية لطارق طه تدخل البديل الوافد الجديد بينسون شيلونجو فيها ليضعها المدافع إبراهيم عادل بالخطأ في مرماه.

وبينما يتبادل الفريقان الهجمات أحرز شيلونجو هدف الانتصار في الدقيقة 79 مستغلا توغل محمد صادق من الجبهة اليسرى وتمريرة رائعة لم يجد صعوبة الناميبي في إيداعها بالشباك.

رصيد المقاولون توقف عند 26 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتقى الفريق الساحلي للمركز الـ16 بعد وصوله للنقطة 16.