كلوب: يجب أن نملك الشجاعة في مباراة سيتي "الأصعب على الاطلاق"

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي هي واحدة من أصعب المباريات التي يلعبها فريقه هذا الموسم.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنها مباراة عادية أمام مانشستر سيتي، مباراة صعبة للغاية. إنها واحدة من أصعب المباريات التي يمكنك لعبها في تاريخ كرة القدم الحديث".

وأضاف "لقد اختبرنا هذا الإحساس من قبل في الكثير من المرات. هم فريق كرة قدم قوي حقًا مع مدرب مميز. يجب أن نكون مستعدين قدر الإمكان".

وواصل الألماني "يجب أن نملك الشجاعة، والرغبة في الفوز، والحماس مرة أخرى، كما كنا في كل المباريات السابقة، ولكن مع العلم أن الخصم، بالنسبة لي، لا يزال أفضل فريق في العالم".

وتابع حديثه عن سيتي بقوله "الطريقة التي يلعبون بها وكل الأشياء التي حققوها والأشياء التي سوف يحققونها. لم يتغير شيء، تغير فقط رصيد النقاط، ولكن ليس الاستعداد للمباراة".

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