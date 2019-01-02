البدري: تركي آل الشيخ أحدث حالة إيجابية في الدوري المصري.. وسينجح بمنصبه الجديد

يؤمن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق ورئيس هيئة الترفيه الجديد، سينجح في منصبه الجديد مثلما نجح سابقا.

وقال حسام البدري في تصريحات صحفية "أنا على يقين تام في قدرات المستشار تركي آل الشيخ على النجاح في منصبه الجديد رئيسا لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مثلما حقق طفرة هائلة في الرياضة بالمملكة وكرة القدم خاصة في الوطن العربي خلال رئاسته للاتحاد العربي لكرة القدم، وهيئة الرياضة في السعودية".

وأضاف "المستشار تركي آل الشيخ شخصية مبدعة وقادر على إحداث طفرة في منصبه الجديد، وسيقدم أشياء غير مسبوقة على الإطلاق في مجال الترفيه بالمملكة مثلما نجح في تطوير كرة القدم السعودية وجعل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحد أفضل وأهم الدوريات في العالم، بجانب تطويره لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب والتي تقدم للفائز بلقبها جوائز مالية غير مسبوقة".

البدري أتبع "تركي آل الشيخ كرم من جميع الجهات في الوطن العربي وأختير شخصية العام وحصل على جائزة الإبداع بالإمارات، وهي جائزة رفيعة المستوى، لما قدمه من تطوير هائل لكرة القدم السعودية والعربية بوجه عام، وما حققه في مجال الرياضة يؤكد أنه سيبدع في منصبه الجديد".

وأتم "تركي احدث حالة إيجابية للدوري المصري بخلق فريق جديد في الدوري بتكوين فريق بيراميدز الذي أصبح أحد الفرق المميزة في الكرة المصرية".

كان الديوان الملكي السعودي قد أعلن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس هيئة الرياضة السعودية، مع توليه منصب رئيس هيئة الترفيه في المملكة.