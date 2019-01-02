بعد أن رفض برشلونة.. فياريال يقف ممرا شرفيا لريال مدريد لفوزه بمونديال الأندية

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد - فياريال

يستعد نادي فياريال لتقديم لمسة من الروح الرياضية عندما يستقبل ريال مدريد على ملعب لاسيراميكا غدا الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري الإسباني.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن لاعبو فياريال سيقفون ممرا شرفيا تكريميا للاعبي ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، بعد توج الأخير بكأس العالم للأندية في نهاية العام الماضي.

فياريال وافق على تقديم لافتة الممر الشرفي لضيفه العاصمي، خلافا لقرار نادي برشلونة الذي رفض أن يقوم لاعبوه بهذه المراسم بعد فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2017.

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حُجة برشلونة حينها كانت عدم مشاركة النادي في كأس العالم للأندية، وبالتالي لا يستدعي ذلك وقوف الفريق في ممر شرفي للغريم ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو التي أقيمت مباشرة بعد عودة النادي العاصمي من أبو ظبي.

هذا الرفض من برشلونة ولّد رفضا مضادا من ريال مدريد، ليتجاهل الأخير وقوف الممر الشرفي في مواجهة الدور التالي للموسم الماضي على الرغم من فووز برشلونة بلقب الدوري في الجولة السابقة.

للمصادفة، كان فياريال طرفا في أزمة الممر الشرفي التي خُلقت في الدور الثاني للموسم الماضي، إذ قام لاعبوه بتكريم لاعبي برشلونة بعد جولة واحدة من رفض ريال مدريد، تصرف اعتبرته إدارة فياريال تعبيرا عن الروح الرياضية.

فياريال يسير على خطى جاره فالنسيا، الذي وقف ممرا شرفيا لريال مدريد في ملعب المستايا عام 2015 بسبب كأس العالم للأندية كذلك، مباراة خسرها ريال مدريد لتنتهي سلسلة انتصاراته التي وصلت حينها إلى 22 مباراة متتالية.

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