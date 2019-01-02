مران الزمالك – جلسة من جروس مع اللاعبين.. عودة النقاز وإمام.. وراحة لمدبولي وكاسونجو

أدى لاعبو نادي الزمالك مرانا مسائيا اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووجه جروس في بداية الجلسة رسالة قوية للاعبين، مطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من مجهود والتركيز بشدة في المواجهات المقبلة للفريق.

وأكد جروس للاعبين خلال حديثه معهم بأنه على ثقه فيهم جميعا، وفي قدرتهم على مواصلة الانتصارات في القادم.

وفى نهاية الجلسة، شرح المدير الفني للاعبين، الخطه التدريبية التي ستنفذ بالمران اليوم.

من جهة أخرى، خصص جروس، برنامج تأهيلي وبدني خاص بالكرة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وأدي لاعبو الفريق هذه الفقرة تحت قياده الجهاز المعاون، من عمل اطالات يصحبها التمريرات الخفيفه والقوية بالكرة .

وأخيرا، حصل ثنائي الفريق أحمد مدبولي وكاسونجو كابونجو، لاعبا الفريق على إذن من الجهاز الفني بالحصول على راحة بسبب ارتباط مدبولي بأداء امتحانات نصف العام، بينما كاسونجو لإراحته من الإجهاد.

وانتظم الثنائي حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي، وحازم إمام قائد الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافي النقاز بشكل تام وتنفيذه البرنامج الذي وضع له في الوقت السابق من الجهاز الطبي بسبب الإصابة التى كان يعاني منها، وإمام عقب تعافيه من الإجهاد الذي كان يعاني منه الوقت السابق وأدى علي آثاره برنامج تأهيلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.