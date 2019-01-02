كلوب: ميلنر قد يشارك أمام مانشستر سيتي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

تحوم الشكوك حول مشاركة جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي الهامة يوم الخميس.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لقد عاد للتدريبات معنا من جديد، وسنرى ماذا يمكن أن يحدث حيث أنه من الوارد كل شيء".

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وكان ميلنر قد غاب عن آخر مبارتين للفريق أمام نيوكاسل وأرسنال بسبب إصابة، ثم عاد للتدريبات في ميلوود استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

يفقد ليفربول كل من جو جوميز وجويل ماتيب المصابان، بجانب أليكس أوكسلاد تشامبرلين الغائب منذ الموسم الماضي.

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