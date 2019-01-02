جوندوجان: لو استطعنا السيطرة على صلاح وماني وفيرمينو سنهزم ليفربول

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 16:48

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يعتقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن السيطرة على ثلاثي هجوم ليفربول المرعب ستساعد فريقه على الفوز بالمباراة الهامة.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف

وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية يوم الأربعاء: "ملاقاة ليفربول ستكون مثيرة للغاية وتحدي كبير جدا أمام ثلاثي الهجوم الخاص بالريدز".

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وأضاف "إذا استطعنا السيطرة على محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني بشكل أفضل سنفوز بالمباراة".

وواصل اللاعب المتوقع غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة "مهاجمونا قادرون على هز شباك ليفربول".

وأتم "نريد أن نؤدي بشكل جيد. فلسفة بيب جوارديولا هي اللعب بطريقتنا الخاصة على أرض الملعب، وبعدها سيأتي النتيجة تلقائيًا".

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