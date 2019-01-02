مؤتمر جوارديولا: الكل يتوقع خسارتنا من ليفربول ونحن جاهزون للتحدي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

رفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي راية التحدي قبل المباراة الأهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ضد ليفربول يوم الخميس.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف

وجاء مؤتمر جوارديولا كاملا كالتالي..

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"لدي إحساس بأن فرصتنا كبيرة لتقليل فارق النقاط والاقتراب من صدارة جدول الترتيب".

"الناس يسألون عما سنفعله لو خسرنا، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة، وأن نكون هناك ونكافح من أجل لقب الدوري".

"الحقيقة واضحة، نحن خلف ليفربول بـ7 نقاط ، هذه المباراة مهمة لو أردنا استمرار المنافسة والمحافظة على حظوظنا في نيل اللقب".

"ليفربول في أفضل مستوى، إنه تحد جيد بالنسبة لنا، نحن نركز على ما يتعين علينا فعله للفوز بالمباراة، سنحاول وبعد ذلك سنحلل الأمر".

"في الوقت الراهن أشعر أنه بإمكاننا هزيمة الجميع وأن الجميع يستطيع هزيمتنا".

"بالنسبة لي ليفربول أفضل فرق أوروبا حاليا".

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