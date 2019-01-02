شيلونجو جاهز لمباراة الإسماعيلي والمقاولون

توصل نادي الإسماعيلي إلى حل مع اتحاد الكرة لمشكلة القيد، وأصبح بينسون شيلونجو جاهزا لخوض مباراة المقاولون العرب.

نجح نادي الإسماعيلي في قيد بينسون شيلونجو المهاجم الجديد في قائمة الفريق، ليكون جاهزا لمباراة المقاولون العرب.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

وانضم شيلونجو لنادي الإسماعيلي في أولى صفقات الفريق لانتقالات يناير الجارية، قادما من نادي سموحة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان رسمي، إيقاف ناديي الإسماعيلي والمصري عن قيد صفقاتهما الجديدة، بسبب المستحقات المتأخرة عن الفريقين.