جوارديولا: نحتاج للتأكد من سلامة دي بروين قبل لقاء ليفربول بقليل

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح وكيفن دي بروين

زف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خبرا سعيدا لجماهير فريقه وهو عودة كيفن دي بروين للتدريبات قبل 24 ساعة من لقاء ليفربول الهام يوم الخميس.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 21.

وقال جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة يوم الأربعاء: "لقد تدرب دي بروين اليوم".

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وأضاف "لكن نحتاج لفحصه مجددا صباح الخميس، لكن حالته أفضل.

قبل أيام ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين يحارب الوقت من أجل اللحاق بالمباراة الكبيرة بسبب إصابته بكدمة في مباراة ليستر سيتي الأخيرة.

لم يسافر النجم البلجيكي مع فريق سيتي الذي واجه ساوثامبتون يوم الأحد بسبب هذه الإصابة، حسبما أوضح مصدر مقرب من اللاعب للجريدة الإنجليزية.

ويشكو دي بروين أيضا من ألم في العضلات بعد عودته من غياب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، فقد شارك في المباريات الأربعة الأخيرة لسيتي، منهم مباراتين كبديل.

ليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف

كيفن دي بروين بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

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