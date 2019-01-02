مدير يوفنتوس الرياضي يتحدث عن اهتمام فريقه بضم رامسي

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن فريقه يرغب في ضم آرون رامسي لاعب وسط أرسنال، مشيرا إلى أنه بنهاية عقد اللاعب مع فريقه وإن كان يوفنتوس خيارا أمامه فسينضم للفريق.

وصرح مدير يوفنتوس الرياضي لـ شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "رامسي لاعب رائع، لقد كان في مستوى ممتاز لسنوات ويلعب لفريق كبير".

وأضاف "إن انتهى عقد رامسي مع أرسنال وكنا نحن الخيار البديل، فهذا قد يحدث، يوفنتوس يرغب في ضمه".

وأتم "هل سيلعب رامسي معنا بعد نهاية شهر يوليو؟ كل هذا سيتم التأكد منه، حاليا إنه لاعب لأرسنال".

وانضم رامسي إلى أرسنال في صيف 2008 بمبلغ 5.76 مليون جنيه إسترليني قادما من كارديف، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.