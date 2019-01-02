المصري: 4 سم تهدد استمرار بانسيه.. وإسلام عيسى مستمر

بات استمرار المهاجم البوركيني إريستيد بانسيه بصفوف فريق المصري البورسعيدي محل شك كبير.

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري: "بانسيه خضع لكشف خاص تحت إشراف طبيب الفريق في بوركينا فاسو، ويؤدي حاليا برنامج العلاج الطبيعي، فهو على ذمة النادي ويتبقى في عقده ستة أشهر".

واستدرك عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "لكن بانسيه سيصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع أوائل مارس، لذا سيحسم الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال مصيره خلال 48 ساعة وهل ينتظر تعافي اللاعب في ظل ضغط جدول المباريات أم يحتاج لضم بديل في أسرع وقت ممكن".

وأوضح حلبية: "بانسيه يعاني من إصابة في عضلة الساق، حيث هناك فارق 4 سم بين العضلتين ومن الصعب تداركه سريعا رغم برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه".

وأشار عضو مجلس إدارة المصري إلى أن ناديه بصدد التعاقد مع لاعب نيجيري خلال أيام.

وواصل: "نعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات الجهاز الفني، رغم أن مطالب إيهاب جلال مدرب الفريق تبدو غريبة لأن فكره مختلف، ولكنها ستكون مجابة ونحن على تواصل تام مع كل الأندية ونبحث أيضا عن صفقات أجنبية".

وأكد في ختام تصريحاته: "إسلام عيسى مستمر مع الفريق لأنه من القوام الرئيسي، وعلى ذمتي تلقى عروض تليفونية من نادي بيراميدز، ولكن لا يمكن الاستغناء عنه".

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