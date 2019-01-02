لجنة المسابقات تدرس تعديل موعد مباراتي الأهلي ضد المقاصة ودجلة

لوح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإمكانية تعديل موعد مباراتي الأهلي ضد المقاصة ووادي دجلة لحسم مصير لقائه المؤجل ضد إنبي.

وصرح حسين عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "مباراة الأهلي وإنبي ما زالت معلقة، وغالبا ستقام في شهر فبراير المقبل".

واستدرك: "لكن الاتحاد الإفريقي حدد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة يوم 18 يناير الجاري بالجزائر، لذا قد نعدل مباراتي الأهلي ضد المقاصة ودجلة من 24 و28 يناير إلى 23 و27 من الشهر ذاته".

وأوضح: "تحريك المباراتين إلى هذه المواعيد، سيمنحنا فرصة لإقامة مباراة الأهلي ضد إنبي يوم 31 يناير الجاري".

وأشار إلى أن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بالإسكندرية يوم 12 يناير، مضيفا أن تحريك موعد المباراتين سيتحدد وفقا للملاعب المتاحة وتنسيق باقي المباريات بالجدول.

وأتم عامر حسين في سياق آخر: "أما مباراة السوبر ستحسم بعد التشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد المهلة المناسبة للفريقين من أجل الاستعداد للقاء".

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