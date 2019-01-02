عبد الحفيظ: اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين في قائمة الأهلي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 14:33

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - الداخلية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني في حالة اجتماع مستمر لحسم ملامح القيد الشتوي، مشددا على أنه اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين: "الجهاز الفني للأهلي في حالة اجتماع مستمر لحسم ملامح القيد الشتوي".

وأضاف "نتشاور بشكل مستمر لحسم القائمة، لاسارتي يدرس كل كبيرة وصغيرة وبعناية فائقة من أجل قيد اللاعبين".

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وواصل "اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين والإعلان عن ذلك".

وضم الأهلي في السوق الشتوية حتى الآن كل من محمد محمود وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي ومحمود وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة بيراميدز؟

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