عبد الحفيظ: اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين في قائمة الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني في حالة اجتماع مستمر لحسم ملامح القيد الشتوي، مشددا على أنه اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين: "الجهاز الفني للأهلي في حالة اجتماع مستمر لحسم ملامح القيد الشتوي".

وأضاف "نتشاور بشكل مستمر لحسم القائمة، لاسارتي يدرس كل كبيرة وصغيرة وبعناية فائقة من أجل قيد اللاعبين".

وواصل "اليوم أو غدا سيتم قيد عدد من اللاعبين والإعلان عن ذلك".

وضم الأهلي في السوق الشتوية حتى الآن كل من محمد محمود وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي ومحمود وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة بيراميدز؟

طالع أيضا:

مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع جيرالدو.. وغياب محمد شريف وتأهيل لـ 5 لاعبين

دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة

أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي