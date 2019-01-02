قال خالد محمود طبيب الأهلي إن غياب محمد شريف جناح الفريق من عدمه عن مواجهة بيراميدز لم يتحدد بعد وسينتظر فحصا طبيا يوم الخميس لتحديد الموقف النهائي للاعب. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح خالد محمود قائلا: "لم يتحدد غياب محمد شريف عن عدمه في مواجهة بيراميدز".

وأضاف "شريف شارك في جزء من مران اليوم، وشعر بآلام في موضع الإصابة في الكاحل وخرج على أثرها".

وواصل "اللاعب سيخضع غدا لفحص طبي قبل مران الخميس لتحديد مدى جاهزيته للقاء".

وغاب محمد شريف عن التدريبات يوم الأربعاء بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الثلاثاء بعد تدخل قوي من ساليف كوليبالي، واكتفى اللاعب بجلسة في صالة الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة بيراميدز؟

طالع أيضا:

مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع جيرالدو.. وغياب محمد شريف وتأهيل لـ 5 لاعبين

دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة

أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي