تقارير: نافاس يغادر ريال مدريد قريبا.. وأرسنال مهتم بضمه

ألمح كيلور نافاس حارس ريال مدريد لمغادرته الفريق قريبا، خاصة في ظل عدم مشاركته مع الملكي هذا الموسم.

ويسعى أرسنال للحصول على خدمات اللاعب الكوستاريكي الذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الملكي منذ انضمام تيبو كورتوا إلى ريال مدريد.

وذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن نافاس ودع زملاؤه بريال مدريد قبل اتخاذ الخطوة الجديدة.

وأفاد التقرير أن أرسنال يرغب في ضمه خاصة بعد طلب أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وأوضحت سبورت أن روما أيضا يحاول التعاقد مع نافاس، وقد تبلغ قيمة انتقال نافاس من ريال مدريد لفريقه الجديد نحو 18 مليون يورو.

نافاس أثار الجدل قبل أيام حيث نشر صورة مع جماهير ريال مدريد أثناء التدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها قائلا "شكرًا لكم على كل شيء"، في إشارة إلى اقتراب رحيله.

وانتقل نافاس إلى ريال مدريد من ليفانتي في 2014 بعد تألقه في المونديال ذلك العام رفقة بلاده كوستاريكا التي بلغت الدور ربع النهائي آنذاك.

حارس مرمى ريال مدريد أبدى إحباطه من ملازمته لدكة بدلاء فريقه، بعد أن كان الحارس الأساسي طوال السنوات الماضية.

نافاس تحدّث إلى محطة "التشرنجيتو" الإسبانية في لقاء سيتم بثه مساء اليوم الجمعة، إلا أن المقطع الترويجي للحلقة أظهر الحارس الكوستاريكي في نبرة إحباط كبيرة.

نافاس قال: "تحوّلت من حارس مرمى فائز بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، إلى حارس لا يشارك".

ويمتد عقد نافاس (31 عاما) مع ريال مدريد إلى 2020.

صاحب الـ83 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 ضمن صفقة دافيد دي خيا، إلا أن الصفقة تعثرت، ليقفز نافاس إلى حراسة مرمى ريال مدريد عن طريق الصدفة، قبل أن يثبت جدارته في موسم 2015\2016، ويثبت أركانه في العامين التاليين حتى وصول كورتوا.

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