أجيري يطلب التوقف الكامل في مارس.. ويفاضل بين سيناريوهين قبل أمم إفريقيا

حدد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ملامح إعداد الفريق لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب: "أجيري سيعود إلى مصر يوم الأحد المقبل وذلك بعد انتهاء إجازته، وسندرس معه سيناريوهين حال إقامة البطولة في مصر أو جنوب إفريقيا، فلن ننتظر لحين الإعلان عن الدولة المنظمة في 9 يناير المقبل".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نحتاج أسبوعين قبل البطولة، إذا أقيمت البطولة في مصر سنستعد لها بمعسكر داخلي أو في دولة قريبة من جنوب إفريقيا حال فوزها بتنظيم البطولة".

وواصل: "ننتظر أيضا موقفنا من قرعة البطولة، فالأمور لم تتضح، إلا أنه بشكل عام قد نلعب 3 مباريات ودية".

وأشار: "أجيري طالب رئيس لجنة المسابقات عامر حسين بتوقف كامل أثناء الأجندة الدولية، لينتظم كل اللاعبين في المعسكر بيومه الأول 18 مارس لأن الوقت ضيق قبل لقاء النيجر الذي سيقام أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس بينما ستقام ودية نيجيريا يوم 26".

وأتم مدير المنتخب تصريحاته: "أجيري يفضل الاستعداد للبطولة بخوض مباريات ودية ضد منتخبات إفريقية، وسيتم الاستقرار على كل التفاصيل بعد يوم 5 يناير المقبل".

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