جورجينيو: والدتي كانت وراء قراري للانضمام إلى تشيلسي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 12:48

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي - بورنموث

قال جورجينيو لاعب وسط تشيلسي إن والدته كان لها تأثير كبير في قراره الذي اتخذه قبل انضمامه إلى الفريق اللندني قادما من لندن. وذلك حسب تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

جورجينيو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وصرح الدولي الإيطالي: "الكثير من الأشياء تحدث وحين جاءت العروض كانت هناك تفضيلات".

وأضاف "أنا سعيد لاختياري تشيلسي، ما حدث قد تم وأشعر بالسعادة الآن".

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وتابع "والدتي كان لها تأثير كبير في انضمامي إلى تشيلسي، كل قرار أتحدث معها وهذا القرار كان كذلك".

وأتم "والدتي كانت في صفي دائما في كل قرار اتخذته".

وانضم جورجينيو إلى تشيلسي قادما من نابولي في صيف 2018 بمبلغ 57 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع تشيلسي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

تشيلسي في إنجلترا

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