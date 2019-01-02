تقرير - فابريجاس يقرر الانضمام إلى هنري في موناكو

قرر سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي تغيير دفته والاتجاه للانضمام إلى موناكو للعب تحت إمرة زميله السابق في أرسنال ومدرب موناكو الحالي تييري هنري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وقال التقرير إن اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف مع تشيلسي لن ينضم إلى أي فريق آخر وحسم رأيه بالانضمام إلى هنري في موناكو.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية في وقت سابق إلى أن هنري وموناكو على تمام الثقة بأن فابريجاس سينضم لهم. بعد أن كان اللاعب قريبا من ميلان وأندية أخرى.

وانضم صاحب الـ31 عاما إلى تشيلسي قادما من برشلونة بمبلغ 33 مليون يورو.

وشارك فابريجاس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

ولعب الإسباني بقميص تشيلسي في 196 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 57 آخرين.