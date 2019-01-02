يبدو السوري عمر خربين مهاجم الهلال قريبا من الانتقال إلى أحد فرق الدوري الإماراتي، في حال رحيله عن النادي السعودي خلال يناير الجاري.

عمر خربين النادي : الهلال الزمالك

وربطت تقارير صحفية بين خربين صاحب الـ24 عاما وأفضل لاعب في آسيا عام 2017 والزمالك، بعدما خرج من حسابات خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "أعتقد من الصعب أن ينتقل خربين للزمالك في الفترة المقبلة".

وأوضح "وصلت عروض جدية للغاية من الإمارات للاعب خلال الفترة الماضية، ولها الأولوية في حال رحيله عن الهلال في يناير".

وأضاف "خربين وصله مؤخرا عرضان ضخمان من ناديين في الإمارات".

واستدرك "خربين يضع كل تركيزه في الوقت الحالي على المشاركة في كأس آسيا، ولا يشغل رأسه بأخبار الانتقالات".

ثم أتم "ينوي خربين دراسة كل العروض بعد نهاية كأس آسيا".

كان خربين سجل منذ أيام هدف فوز منتخب سوريا وديا على اليمن، استعدادا لانطلاق كأس آسيا.

ويقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا وفلسطين والأردن.

اللقاء الأول لـ سوريا في كأس آسيا سيكون يوم الأحد السادس من يناير أمام فلسطين.

وأعلن الزمالك أمس الاثنين إعارة مهاجمه كابونجو كاسونجو إلى الوحدة السعودي لنهاية الموسم، ليؤكد نيته ضم مهاجم ويبدو المغربي خالد بوطيب هدف الفريق الأبيض.( اقرأ التفاصيل )

الزمالك يحتل صدارة مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

وأوقعته قرعة دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية في مواجهة اتحاد طنجة المغربي.

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