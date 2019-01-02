مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع جيرالدو.. وغياب محمد شريف وتأهيل لـ 5 لاعبين

واصل أحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن ورامي ربيعة ومحمد نجيب خماسي الأهلي تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابات التي لحقت به في وقت سابق على هامش مران الفريق يوم الأربعاء.

وغاب محمد شريف عن التدريبات يوم الأربعاء بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الثلاثاء بعد تدخل قوي من ساليف كوليبالي، واكتفى اللاعب بجلسة في صالة الجيم.

وخضع لاعبو الأهلي لمران فني قاموا خلاله بأداء فقرات خططية لضرب دفاع المنافس من خلال تمريرات بين قلب الدفاع والظهير.

وخاض كل من محمد هاني وأيمن أشرف وكريم نيدفيد وعلي معلول وهشام محمد وعمرو السولية وناصر ماهر ووليد أزارو ورمضان صبحي وأحمد الشيخ المران وركز معهم مارتين لاسارتي مدرب الفريق بشدة.

وعقد لاسارتي مدرب الأهلي جلسة مطولة مع جيرالد ودا كوستا جناح الفريق على هامش المران، وذلك لتجهيزه وتحديد متطلباته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

كما اجتمع لاسارتي مع لاعبيه قبل انطلاق المران الصباحي، وحرص المدرب الأوروجوياني على الحديث مع لاعبيه حول أهمية مواجهة بيراميدز وضرورة التركيز خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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