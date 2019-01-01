تنس - لأول مرة.. فيدرير يفوز على سيرينا ويليامز

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

فيدرير - سيرينا ويليامز

لأول مرة في عالم التنس تغلب النجم السويسري روجير فيدرير على النجمة الأمريكية سيريا ويليامز في كأس هومبان في أستراليا.

ولعب فيدرير في مواجهة ويليامز لأول مرة في منافسات الزوجي المختلط.

وفاز فيدرير ومعه مواطنته بيليندا بنسيك على الثنائي ويليامز وفرانسيس تيافو بنتيجة 2-1 في المجموعات.

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وقال فيدرير عقب المباراة في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "كان الأمر ممتعا للغاية واستمتعت باللعب ضد ويليامز، ياله من شرف كبير لي".

بينما ردت ويليامز "كانت تجربة رائعة وأشعر بالحزن لأن المباراة انتهت، كان من الممتع لنا أن نلعب مثل هذه المباراة ونحن في قمة مسيرتنا".

تنس روجير فيدرير سيرينا ويليامز

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