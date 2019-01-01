صراع الصفقات - سكاي: تشيلسي يرفض التفريط في نجمه الشاب لبايرن

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 18:38

كتب : FilGoal

هودسون أودوي

رفض نادي تشيلسي عرضا مقدما من بايرن ميونيخ الألماني لضم المهاجم الشاب كالوم هودسون أودوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن بايرن تقدم بعرض لتشيلسي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم الشاب إلا أن النادي الإنجليزي قابله بالرفض.

وأضافت أن هذا العرض هو الثاني من بايرن لضم هودسون أودوي بعد عرض أول وصل إلى 13.5 مليون جنيه إسترليني.

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ورغم رفض تشيلسي إلا أن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن سيحاول مجددا ضم اللاعب والتقدم بعرض مالي أكبر للنادي الإنجليزي.

رغبة بايرن في ضم المهاجم الشاب تأتي مع اهتمام الثنائي الألماني بروسيا دورتموند وريد بول لايبزج.

هودسون البالغ من العمر 18 عاما شارك في مباراة واحدة فقط مع تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لكنه ظهر بمستوى مميز في الفريق الثاني للبلوز وأيضا خلال فترة الإعداد قبل الموسم الجاري.

تشيلسي بايرن ميونيخ هودسون أودوي

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