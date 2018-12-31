الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة على إيمري بسبب سوء السلوك في مباراة برايتون

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 21:55

كتب : FilGoal

إيمري - أرسنال - توتنام

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقوبة على أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بسبب سوء السلوك في مباراة برايتون.

ووجه الاتحاد الإنجليزي تهمة سوء السلوك للمدرب الإسباني بسبب ركله لزجاجة مياه أثناء وقوفه على خط الملعب خلال المباراة.

ووقع الاتحاد الإنجليزي عقوبة تبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني على إيمري.

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وقال إيمري عقب الواقعة: "أتقدم بالاعتذار لما بدر مني خلال المباراة، ركلت الزجاجة بسبب الإحباط".

وتعادل أرسنال مع برايتون بهدف لكل فريق في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

ويلعب المدفعجية غدا الثلاثاء ضد فولام في الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي.

أرسنال أوناي إيمري الدوري الإنجليزي

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